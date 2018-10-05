В Челябинске против замглавы возбудили дело за режим ЧС из-за мусора

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24 сентября администрация города объявила чрезвычайную ситуацию в пределах его территории, объясняя это тем, что в жилых дворах скопилось предельное количество бытовых отходов.

 Сотрудники прокуратуры города Челябинска сообщили в СМИ о своем требовании, которое они накануне направили к представителям регионального управления Следственного комитета Российской Федерации. Согласно информации, которую они предоставляют, через документ они пытаются добиться возбуждения уголовного дела против замглавы города Юрия Параничева.

Прокуратура подозревает его в превышении должностных полномочий за режим ЧС из-за мусора, который он ввел с конца сентября и снял лишь 8 октября, то есть в начале данного месяца. По ее предварительной версии, чрезвычайный режим был инициирован незаконно и лишь для того, чтобы заставить директора МУПа "Горэкоцентр", который следит за обращением с мусором в Челябинске, выбрать для заключения договора по вывозу отходов лишь с одним единственным подрядчиком - ООО "ЦКС".

Помимо этого, сотрудники заметили, что подрядчики, на данный момент занимающиеся вывозом мусора в Челябинске, несанкционированно сберегли один миллион рублей, который был собран с горожан как плату за услуги. Данный факт также должны будут проверить следователи.

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Автор - Мартина Корф
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