"Скорая помощь" с пациенткой перевернулась после ДТП в Подмосковье

Один человек погиб и трое пострадали. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

По предварительной информации, 25 октября машина "скорой помощи" ехала по Монинскому шоссе в Подмосковье, доставляя пациентку в медучреждение без сирены и проблесковых маячков. В поселке Свердловский под Щелково автомобиль Hyundai решил не пропускать "карету" и протаранил её на полосе встречного движения.

После лобового удара спецмашина перевернулась. Трое участников ДТП получили различные травмы. Пациентку вскоре увезли в больницу на другой машине "скорой помощи". Однако женщина, которая её сопровождала, скончалась на месте.