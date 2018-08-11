"Скорая помощь" с пациенткой перевернулась после ДТП в Подмосковье

Сегодня, 15:51 \\ Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

 По предварительной информации, 25 октября машина "скорой помощи" ехала по Монинскому шоссе в Подмосковье, доставляя пациентку в медучреждение без сирены и проблесковых маячков. В поселке Свердловский под Щелково автомобиль Hyundai решил не пропускать "карету" и протаранил её на полосе встречного движения.

После лобового удара спецмашина перевернулась. Трое участников ДТП получили различные травмы. Пациентку вскоре увезли в больницу на другой машине "скорой помощи". Однако женщина, которая её сопровождала, скончалась на месте.

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Автор - Александр Лубяной
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