В Сибири полиция поймала «полтергейста», который год воровал у женщины деньги

Сегодня, 15:51 \\ Происшествия

Жительница города Сосновоборск пришла в полицию с жалобами на привидение. Якобы, потусторонняя сила постоянно крала из ее квартиры деньги.

 В Сибири полиция поймала «полтергейста». Необычный случай произошел в Красноярском крае, там за год из квартиры женщины пропала 81 тысяча рублей. Местная жительница замечала постоянные пропажи денег, но списывала все это на привидение. Женщина считала, что в краже виновна некая потусторонняя сила, так как следов взлома она никогда не замечала.

Правоохранители решили проверить жалобу женщины. Оказалось, что «полтергейстом», который год воровал из квартиры деньги, был экс-супруг женщины. Мужчина имел ключи от жилища своей бывшей супруги и периодически проникал в ее дом, пока та была на работе.

Против «полтергейста», которым оказался 34-летний мужчина, полиция возбудила 8 уголовных дел. Теперь он может получить до 5 лет тюрьмы.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член Совета депутатов Михаил Кучерявый пытались избавиться от полученной взятки во время погони.

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

В эфире "Россия 1" взяли интервью у погибшей в керченской бойне студентки

 Выпуск вышел на телевидении 17 октября в рамках программы "60 минут". По ходу него...

На дне Черного моря археологи обнаружили нетронутый древнегреческий корабль

 О находке объявили британские ученые. По предварительным оценкам, он пролежал на дне...

Танк раздавил каскадера во время съемок фильма "Ильинские рубежи"

 Действия снимались в Калужской области. Теперь подробности трагедии выясняют...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ