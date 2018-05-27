В Сибири полиция поймала «полтергейста», который год воровал у женщины деньги

Жительница города Сосновоборск пришла в полицию с жалобами на привидение. Якобы, потусторонняя сила постоянно крала из ее квартиры деньги.

В Сибири полиция поймала «полтергейста». Необычный случай произошел в Красноярском крае, там за год из квартиры женщины пропала 81 тысяча рублей. Местная жительница замечала постоянные пропажи денег, но списывала все это на привидение. Женщина считала, что в краже виновна некая потусторонняя сила, так как следов взлома она никогда не замечала.

Правоохранители решили проверить жалобу женщины. Оказалось, что «полтергейстом», который год воровал из квартиры деньги, был экс-супруг женщины. Мужчина имел ключи от жилища своей бывшей супруги и периодически проникал в ее дом, пока та была на работе.

Против «полтергейста», которым оказался 34-летний мужчина, полиция возбудила 8 уголовных дел. Теперь он может получить до 5 лет тюрьмы.