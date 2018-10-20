В Дагестане начальник отдела ГИБДД ударил водителя "Газели"

Сегодня, 14:17 \\ Происшествия

Правоохранителя подозревают в превышении должностных полномочий. 25 октября в пресс-службе регионального СУ СК сообщили о возбуждении уголовного дела по этому поводу.

 В Дагестане полицейский Дази Казиев занимает пост начальника отдела ГИБДД в Буйнакском районе. По предварительной информации, в начале октября в рабочее время он остановил на улице города маршрутку "Газель". Затем Дази Казиев забрал у водителя права и документы на микроавтобус, а затем выбросил на дорогу ключи от транспортного средства. Кроме того, правоохранитель несколько раз ударил пострадавшего по голове и шее. Инцидент запечатлела камера наблюдения.

В среду Дази Казиева задержали в Букнайске. Следователи начали служебную проверку. В пресс-службе дагестанского МВД отметили: если правонарушение будет доказано - руководителя отдела ГИБДД уволят из ведомства по статье. Свое наказание в этом случае получит и непосредственное руководство подозреваемого.

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Автор - Александр Лубяной
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