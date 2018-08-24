В Туапсе после подтопления пропала 67-летняя пенсионерка‍

Сегодня, 13:25 \\ Происшествия

О случившемся сообщили родственники пожилой женщины. Они рассказали, что связь с родственницей оборвалась во время ливня.

 Сотрудники Главного управления МВД России по Краснодарскому краю сообщают о случае, по ходу которого в одно из отделений города Туапсе обратились несколько местных жителей и заявили о пропаже родственницы. Согласно информации, которую они предоставляют, они уточнили, что речь идет о 67-летней женщине, пенсионерке Нине Шульгиной.

 Теперь правоохранители занимаются ее поисками. Последний раз женщину видели, когда она была одета в зеленой кофте и синих джинсах. По словам родственников, они пропала после подтопления.

Тех, кто знает хоть какие-то факты о ее местонахождении, просят сообщить в полицию. По предварительным данным, на вид ей не более 70 лет, ее рост примерно один метр 65 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые.

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Автор - Мартина Корф
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