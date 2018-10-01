Стала известна причина прорыва трубы в антикафе Петербурга, где в кипятке погибли два человека

Трагедия случилась в ночь на 28 сентября в доме на Измайловском проспекте, кипяток застал двух посетителей антикафе «Типичный Питер». Теперь ситуацию прокомментировал генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Однако, Цицин затруднился назвать точные обстоятельства трагедии. Он лишь предположил возможную причину. Слова Цицины в СМИ получили несколько иную трактовку, из-за чего многие решили, что теперь наконец-то названа причина прорыва трубы.

По словам Константина Цицина, он обязательно поинтересуется ситуацией. Скорее всего, предположил гендиректор Фонда, причиной прорыва трубы в антикафе является износ сети. Цицин утверждает, что в Петербурге есть проблема износа сетей, поэтому данное обстоятельство с большой вероятностью могло привести к трагедии.

Ранее уже сообщалось, что трагедия, где погибли два человека, также коснулась и других людей. Из-за прорыва трубы образовалась яма, туда провалились две машины. Из-за случившегося в ГСУ СК Петербурга было возбуждено уголовное дело. По всей видимости, точные причины трагедии до сих пор не названы.