Стала известна причина прорыва трубы в антикафе Петербурга, где в кипятке погибли два человека

Сегодня, 13:06 \\ Происшествия

Трагедия случилась в ночь на 28 сентября в доме на Измайловском проспекте, кипяток застал двух посетителей антикафе «Типичный Питер». Теперь ситуацию прокомментировал генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

 Однако, Цицин затруднился назвать точные обстоятельства трагедии. Он лишь предположил возможную причину. Слова Цицины в СМИ получили несколько иную трактовку, из-за чего многие решили, что теперь наконец-то названа причина прорыва трубы.

По словам Константина Цицина, он обязательно поинтересуется ситуацией. Скорее всего, предположил гендиректор Фонда, причиной прорыва трубы в антикафе является износ сети. Цицин утверждает, что в Петербурге есть проблема износа сетей, поэтому данное обстоятельство с большой вероятностью могло привести к трагедии.

Ранее уже сообщалось, что трагедия, где погибли два человека, также коснулась и других людей. Из-за прорыва трубы образовалась яма, туда провалились две машины. Из-за случившегося в ГСУ СК Петербурга было возбуждено уголовное дело. По всей видимости, точные причины трагедии до сих пор не названы.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член Совета депутатов Михаил Кучерявый пытались избавиться от полученной взятки во время погони.

Эксперты объяснили, почему нужно безопасно извлекать USB

В большинстве случаев при использовании внешних накопителей памяти пользователь после...

В эфире "Россия 1" взяли интервью у погибшей в керченской бойне студентки

 Выпуск вышел на телевидении 17 октября в рамках программы "60 минут". По ходу него...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

Танк раздавил каскадера во время съемок фильма "Ильинские рубежи"

 Действия снимались в Калужской области. Теперь подробности трагедии выясняют...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ