Во время спортивной тренировки‍ в Рязани скончался подросток

Сегодня, 12:10 \\ Происшествия

15-летний юноша совершал пробежку, как вдруг почувствовал недомогание. После этого он потерял сознание и больше в себя не пришел.

 Сотрудники Следственного управления СК Российской Федерации по Рязанской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра скончался 15-летний подросток. Согласно информации, которую они предоставляют, трагедия произошла во время спортивной тренировки‍.

Ребенок посещал один из спорткомплексов Рязани, где занимался легкой атлетикой. Инцидент, при котором он скончался, был зафиксирован в среду 24 октября. Когда другие подростки и работники учреждения заметили, что ему стало плохо, они позвали на помощь медсестру, а также вызвали скорую помощь. Сотрудники были на месте через короткое время и оказали юноше необходимую помощь, однако он все равно не выжил.

Вначале информация о случившемся появилась на просторах социальной сети "ВКонтакте", позже ее подтвердили представители Следственного комитета.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член Совета депутатов Михаил Кучерявый пытались избавиться от полученной взятки во время погони.

Эксперты объяснили, почему нужно безопасно извлекать USB

В большинстве случаев при использовании внешних накопителей памяти пользователь после...

В эфире "Россия 1" взяли интервью у погибшей в керченской бойне студентки

 Выпуск вышел на телевидении 17 октября в рамках программы "60 минут". По ходу него...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

Танк раздавил каскадера во время съемок фильма "Ильинские рубежи"

 Действия снимались в Калужской области. Теперь подробности трагедии выясняют...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ