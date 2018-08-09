Во время спортивной тренировки‍ в Рязани скончался подросток

15-летний юноша совершал пробежку, как вдруг почувствовал недомогание. После этого он потерял сознание и больше в себя не пришел.

Сотрудники Следственного управления СК Российской Федерации по Рязанской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра скончался 15-летний подросток. Согласно информации, которую они предоставляют, трагедия произошла во время спортивной тренировки‍.

Ребенок посещал один из спорткомплексов Рязани, где занимался легкой атлетикой. Инцидент, при котором он скончался, был зафиксирован в среду 24 октября. Когда другие подростки и работники учреждения заметили, что ему стало плохо, они позвали на помощь медсестру, а также вызвали скорую помощь. Сотрудники были на месте через короткое время и оказали юноше необходимую помощь, однако он все равно не выжил.

Вначале информация о случившемся появилась на просторах социальной сети "ВКонтакте", позже ее подтвердили представители Следственного комитета.