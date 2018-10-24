Власти не могут доставить спецтехнику в затопленные районы Кубани

Местность в Туапсе и окрестностях непроходима из-за непогоды. Об этом в четверг объявил губернатор Вениамин Кондратьев на своей странице в Twitter.

С 24 октября жители Кубани страдают от сильных ливней. Вода затопила населенные пункты, а также железнодорожные пути и станции. Среди разрушенных объектов оказался мост, ведущий из Туапсе в Майкоп. Пострадавшие районы нуждаются в спецтехнике для ликвидации завалов и прочих последствий потопа. Однако власти региона пока не могут доставить машины к Туапсе. Тем не менее, губернатор лично прибыл в город и планирует разбираться в ситуации местными силами.

По прогнозам МЧС, чрезвычайное положение в Краснодарском крае будет сохраняться ещё 25 и 26 октября, пока не утихнут дожди, град и ветер. До тех пор сотрудники экстренных служб будут работать круглосуточно. По официальным данным, природные катаклизмы привели к смерти двух человек. Ещё один считается пропавшим без вести.