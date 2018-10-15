В Ставрополе произошло столкновение с несколькими пострадавшими

25 октября в Ставрополе произошло столкновение, в котором приняли участие два легковых автомобиля. Также насчитывается шесть пострадавших.

Примерно, в 07:30 на улице Космонавтов случилось ДТП с несколькими пострадавшими.

Мужчина за рулем Daewoo Nexia двигался в направлении улицы Доваторцев. На круговом повороте он не смог справится с управлением и спровоцировал аварию с Toyota Camry, которая передвигалась в соседнем ряду. Водитель Toyota выехал за проезжую часть, фактически перелетел через бордюрный камень и врезался в опору линии электропередачи.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали водителя и трех пассажиров в машине Toyota вместе с водителем и пассажиром из Daewoo Nexia. Несовершеннолетних на месте случившегося и в числе пострадавших нет. Работники экстренных служб выясняют причины столкновения и уточняют обстоятельства аварии.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла авария с тремя пострадавшими. На данный момент сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по данному поводу и ведут расследование.