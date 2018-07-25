В Екатеринбурге полиция обстреляла автомобиль с пьяным беглецом

Только при помощи оружия правоохранители смогли задержать нарушителя. Подробности происшествия сообщил Валерий Горелых, руководитель пресс-службы УГИБДД по Свердловской области.

Вечером 24 октября сотрудники ГИБДД заметили на улицах Екатеринбурга подозрительный автомобиль "Нива" и приказали водителю остановиться. Однако мужчина попытался скрыться и в ходе погони даже протаранил патрульную машину. Беглец решил скрыться в лесу, однако правоохранители не оставали.

В итоге представители полиции воспользовались табельным оружием и, после предупредительного в воздух, обстреляли "Ниву". Повредив колеса, им удалось остановить автомобиль нарушителя на улице Грибоедова. Патрульные пришли к выводу, что мужчина 1981 года рождения ехал, будучи пьяным. Однако задержанный отказался проходить медицинского освидетельствования. Полицейские насчитали четыре нарушения ПДД. Помимо отказа от остановки и экспертизы, водитель проехал на красный свет и не имел страхового полиса. Выяснилось, что за 2016-2018 год его уже 9 раз наказывали за преступления на дороге. Вероятно, теперь суд вовсе отнимет водительские права.