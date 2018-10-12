Дебош пьяной американки вынудил пилотов вернуться в аэропорт Лондона

Сегодня, 14:46 \\ Происшествия

Инцидент в воздухе случился ещё в сентябре, а на днях состоялся суд над хулиганкой.

Самолёт компании United Airlines летел из лондонского аэропорта Хитроу в Вашингтон. 43-летняя Мишель Ванбускирк начала приём горячительных напитков ещё до полёта. Позже в салоне воздушного судна она усугубила своё состояние и устроила дебош. Пьяная американка оскорбляла пассажиров, а когда две стюардессы сделали попытку утихомирить её, напала на них. Пассажирка была настолько в невменяемом состоянии, что вынудила экипаж, после часа полёта, принимать экстренные меры. Пилоты, убедившись, что дальнейший полёт связан с огромным риском, приняли решение вернуться в Лондон.

Развернув лайнер над Ирландией, они взяли курс на Хитроу. В аэропорту американку арестовала полиция. Вскоре она была выпущена под залог, но суд ограничил её передвижение, отобрав паспорт. Дебоширке инкриминируют несколько эпизодов, включая хулиганские действия, нападение на персонал самолёта и причинение материальных повреждений. Кроме этого, Мишель Ванбускирк компенсирует United Airlines незапланированный расход топлива, случившийся по её вине, на сумму 5 тысяч долларов.

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Автор - Мария Ремарк
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