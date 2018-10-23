Житель Москвы погиб в ДТП с иномарками в Воронежской области

Сегодня, 10:19 \\ Происшествия

Столкновение допустил 27-летний водитель автомобиля KIA Rio. На высокой скорости он врезался в Mitsubishi Galant.

 Сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Воронежской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали 24 октября примерно в 21:30 в пределах трассы Курск — Саратов. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате аварии погиб 61-летний житель Москвы.

ДТП с иномарками произошло в Грибановском районе. В машине 27-летнего жителя Саратова также находились двое пассажиров: 53-летняя женщина и 42-летний мужчина. Они выжили, однако с травмами были госпитализированы. Москвич же скончался еще до того, как на место прибыла бригада медиков.

Правоохранители также уточняют, что всего за сутки 24 октября в Воронежской области произошло 154 автомобильных аварии, как несерьезных, так и достаточно крупных. Больше всего ДТП зафиксировали в административном центре (107).

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Автор - Мартина Корф
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