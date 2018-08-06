Двухгодовалый ребенок упал с 9 этажа и чудом остался жив

«Чудо в Кавасаки» произошло с двухлетним малышом. Ребенок выпал из окна девятого этажа и, по счастливой случайности, остался жив.

В городе Кавасаки, расположенном в Японии, маленький ребенок вывалился из балкона квартиры на высоте девяти этажей. Однако, мальчику повезло и он отделался лишь мелкими повреждениями. Об этом стало известно из «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo. В тот день родителей не было дома. Мать мальчика тогда пошла ненадолго к своей соседке. Пока она отсутствовала в квартире, малыш своими руками открыл дверь на балконе и начал перелазить через ограждение. Сумев вылезти, он не сбалансировал и выпал из окна. Пролетев девять этажей вниз, он, каким-то непостижимым образом, выжил. Дело в том, что этот ребенок приземлился на только-что вспаханный газон. Мальчик отделался поломанной ногой.

Женщина, которая жила в этом доме, увидела произошедшее и вызвала скорую помощь. Теперь полиция разбирается в произошедшей ситуации.

Похожий случай был в Комсомольске-на-Амуре, где такой же ребенок в возрасте двух лет упал с девятого этажа. Ситуация была похожей: отец был в другой комнате и не заметил намерений своего малыша. Тогда, после падения, его сын получил некоторые травмы и был отвезен в больницу.