Военные США случайно десантировали броневик Humvee не туда

Сбросив транспорт с грузового самолета, они промахнулись на 1,5 километра. Об этом инциденте рассказали журналисты портала Military.com.

Военные США тестировали у себя на родине новую систему десантирования боевой техники. Броневики устанавливают на специальных платформах, которые автоматически скользят к краю трапа по специальным пазам в салоне самолета С-17. Оказавшись в воздухе, над техникой раскрывается парашют. Один из Humvee случайно сорвался с места на минуту раньше запланированного времени и улетел не туда.

В итоге броневик приземлился в Северной Калифорнии чуть в стороне от желаемой точки высадки рядом с гарнизоном Форт-Брэгг. Как отмечают журналисты, приземление военной техники среди ферм не нанесло какого-либо вреда жителям США или их частной собственности.

This Is The View From a Humvee Being Dropped From a Military Plane...

BUT One Was Accidentally Dropped In a North Carolina Neighborhood This Week.

No One Was Hurt.#HeadsUp#Humveepic.twitter.com/2CTMwU27M3