Военные США случайно десантировали броневик Humvee не туда

Сегодня, 09:08 \\ Происшествия

Сбросив транспорт с грузового самолета, они промахнулись на 1,5 километра. Об этом инциденте рассказали журналисты портала Military.com.

 Военные США тестировали у себя на родине новую систему десантирования боевой техники. Броневики устанавливают на специальных платформах, которые автоматически скользят к краю трапа по специальным пазам в салоне самолета С-17. Оказавшись в воздухе, над техникой раскрывается парашют. Один из Humvee случайно сорвался с места на минуту раньше запланированного времени и улетел не туда.

В итоге броневик приземлился в Северной Калифорнии чуть в стороне от желаемой точки высадки рядом с гарнизоном Форт-Брэгг. Как отмечают журналисты, приземление военной техники среди ферм не нанесло какого-либо вреда жителям США или их частной собственности.


Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член Совета депутатов Михаил Кучерявый пытались избавиться от полученной взятки во время погони.

Эксперты объяснили, почему нужно безопасно извлекать USB

В большинстве случаев при использовании внешних накопителей памяти пользователь после...

В эфире "Россия 1" взяли интервью у погибшей в керченской бойне студентки

 Выпуск вышел на телевидении 17 октября в рамках программы "60 минут". По ходу него...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

Танк раздавил каскадера во время съемок фильма "Ильинские рубежи"

 Действия снимались в Калужской области. Теперь подробности трагедии выясняют...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ