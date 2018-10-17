На озере Ханка при шторме перевернулась лодка с мужчинами

Сегодня, 08:54 \\ Происшествия

Четыре мужчины отдыхали на озере Ханка, но их лодка из-за шторма перевернула, один из присутствующих не спасся, более того его до сих пор ищет группа Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

 Мужчины решили проверить свои рыболовные сети. Их не напугал сильный ветер и большие волны, они шли напролом. По итогам, два человека спаслись. Далее проводились поисковые работы, в которых обнаружили тело еще одного мужчину на береговой линии озера, за 10 км от случившегося. Спасательная группа сразу же эвакуировала его и передала правоохранительным органам.

На данный момент ведутся поиски четвертого пострадавшего. Спасатели ДВРПСО города Спасск-Дальний уже отправились в район происходящего для помощи.

Ранее в Севастополе юный молодой человек проявил храбрость и спас ребенка, который тонул и мог погибнуть. 12-летний мальчику теперь пригашен на церемонию, где его наградят почетной медалью.

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Автор - Дарья Андросова
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