На озере Ханка при шторме перевернулась лодка с мужчинами

Четыре мужчины отдыхали на озере Ханка, но их лодка из-за шторма перевернула, один из присутствующих не спасся, более того его до сих пор ищет группа Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Мужчины решили проверить свои рыболовные сети. Их не напугал сильный ветер и большие волны, они шли напролом. По итогам, два человека спаслись. Далее проводились поисковые работы, в которых обнаружили тело еще одного мужчину на береговой линии озера, за 10 км от случившегося. Спасательная группа сразу же эвакуировала его и передала правоохранительным органам.

На данный момент ведутся поиски четвертого пострадавшего. Спасатели ДВРПСО города Спасск-Дальний уже отправились в район происходящего для помощи.

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