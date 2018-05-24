В Москве голый мужчина ползал по станции метро «Красногвардейская»

Неизвестного заметила полиция. Правоохранители вызвали врачей скорой помощи, мужчину забрали в психиатрическую клинику.

В Москве на стации метро «Красногвардейская» был замечен странный человек. Голый мужчина ползал по вестибюлю подземки, он сразу же привлек внимание пассажиров и полиции. Очевидцы странного происшествия сняли фрагмент инцидента на видео.

Ролик уже попал в Сеть и был опубликован на странице издания РЕН.ТВ. Судя по кадрам, полностью голый мужчина полз по полу станции метро «Красногвардейская» и не отдавал себе отчет в происходящем. На видео можно заметить, как рядом с обнаженным человеком стоит полицейский. По всей видимости, правоохранитель уже вызвал врачей скорой помощи и находится рядом с мужчиной, чтобы тот не навредил себе и окружающим.

Причины, по которым мужчина разделся в подземке и стал ползать прямо по станции, пока что не известны. СМИ уточняют, что инцидент случился еще 21 октября, однако лишь сейчас о нем стало известно. Пользователи предполагают, что мужчина зашел на станцию метро одетым и оголился уже в вестибюле, так как голым его бы точно не впустили.