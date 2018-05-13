Трехлетний ребенок умер во время перелета из Москвы в Душанбе

Маленькому пассажиру стало плохо во время авиарейса. 24 октября об этом рассказали представители управления МВД на транспорте по УФО.

В ночь на среду самолет компании Utair совершал авиаперелет из Москвы в Душанбе. Но около 2 часов ночи пилоты узнали об ухудшении здоровья трехлетнего ребенка и попросил экстренной посадки в Оренбурге. До аэропорта жизнь мальчику пытался спасти врач.

Однако до Оренбурга малыш не дожил. Вызванная в аэропорт бригада "скорой помощи" оказалась бесполезна. По мнению медиков, ребенок умер во время полета из-за проблем с внутренними органами. Источники уточняют, что погибший отправился в столицу Таджикистана вместе с дядей. Оба пассажира являются гражданами этой страны.