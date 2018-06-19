СМИ: за год до своей смерти рэпер XXXTentacion признался, что избил девушку и напал с ножом на 8 человек

Сегодня, 17:30 \\ Происшествия

Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, скончавшийся 18 июля после тяжелого ранения, устраивал «бойню» свою девушку из-за подозрений в предательстве. 27-минутную запись с откровениями музыканта опубликовало зарубежное издание Pitchfork.

 СМИ сообщают, что рэпер XXXTentacion за год до своей смерти признался в содеянных преступлениях. Музыкант рассказывал, что он избил свою девушку и напал с ножом на 8 человек. Ранее предполагалось, что рэпер совершал нападение на 3 человек.

На записи слышен голос рэпера. Он рассказывает, что избил свою девушку из-за того, что та «совершила ошибку». По словам рэпера XXXTentacion, после инцидента пострадавшая стала бояться за свою жизнь и он понимает причины, по которым у нее возникли такие опасения.

Об избиении рэпером девушка по имени Женева Айяла заявила в 2016 году. Она заявила, что музыкант несколько раз нападал на нее с кулаками. В октябре того же года рэпер XXXTentacion был арестован, но все обвинения он признавать отказывался. Суд по данному происшествию так и не случился, рэпер умер, а слушание не состоялось. Все уголовные дела, которые ранее были заведены на музыканта, правоохранители закрыли.

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Автор - Анна Пушкина
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