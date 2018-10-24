Ливень в Туапсе затопил ж\д станции и снес уличные холодильники

Сегодня, 16:09 \\ Происшествия

Разбираться с последствиями непогоды предстоит специально созданному оперативному штабу. Подробности в среду рассказали пресс-службы краснодарского ГУ МЧС и Северо-Кавказской железной дороги.

 Дождевые потоки буквально заливают Туапсе 24 октября. Ливень затопил железнодорожные станции "Гойтх" и "Пшиш". Кроме того, вода могла проникнуть в тоннели перегона "Индюк-Гойтх". Несмотря на потоп, пассажирские поезда в Краснодарском крае не задерживаются и следуют по графику. За безопасностью следят сотрудники городского пожарно-спасательного гарнизона.

Пока спасатели обеспечивают работу железной дороги, стихия бушует на городских улицах. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что потоки воды срывают и уносят по склону уличные конструкции. Так появилось видео, на котором ливень снес три холодильника для напитков. Один из них уперся в автомобиль. Мужчина, видимо, владелец транспорта, отпихнул аппарат на проезжую часть - и едва успел остановить руками ещё один, приплывший сверху.


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Автор - Александр Лубяной
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