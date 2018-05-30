В Москве закрыли склад нелегальных лекарств против онкологии

Правоохранительные органы Москвы ликвидировали нелегальный склад препаратов для борьбы с раковыми заболеваниями.

Росздравнадзор Подмосковья выявил помещение, где хранились не зарегистрированные лекарственные средства для лечения онкологии. Прием таких препаратов мог принести непоправимый ущерб здоровью, вплоть до летального исхода. Подпольный склад был выявлен во время проведения проверки деятельности ООО «НордБиофарм».

Компания занималась поставкой лекарственного средства «Вайдаза» в севастопольские, кировские и сахалинские больницы. Хранились препараты на незарегистрированном складе, где выявлены нарушения по температурным нормам. Кроме того, правоохранители обнаружили несколько дорогих препаратов, на которые не было документов. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в крупных размерах.