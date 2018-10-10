Студентка из Японии приползла на финиш марафона с переломом ноги

Сегодня, 14:32 \\ Происшествия

На марафонской эстафете в Японии одна участница ползла до финиша с поломанной ногой, чтобы передать эстафетную палочку партнерше.

Японская студентка Рея Иида получила перелом ноги в марафонском забеге в префектуре Фукуока. Вместо того, чтобы сойти с дистанции, девушка ползла к финишной черте на четвереньках, ведь в противном случае по правилам эстафеты всю команду могли снять с соревнований. Травма настигла Рею в нескольких сотнях метров до конца маршрута.

После передачи палочки Ииде оказали первую медицинскую помощь и диагностировали перелом ноги. В дальнейшем выяснилось, что её геройство не имело смысла, так как тренер принял решение отказаться от продолжения марафона, когда увидел падение девушки. Об этом японку не предупредили, поэтому ей пришлось проделывать достаточно мучительный путь.

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Автор - Антон Словацкий
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