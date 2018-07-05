В США старинная церковь XIX века сгорела дотла от удара молнии

Трагедия произошла в Массачусетсе США. Огонь охватил Первую баптистскую церковь Уэйкфилда. Отмечается, что она была построена еще 150 лет назад. Кадры с места событий публикует телеграм-канал LIFE SHOT.

В центре событий оказался город Уэйкфилд. Пожар разгорелся в старинной церкви XIX века в результате удара молнии в шпиль, увенчивавший одну из церковных башен. Его длина составляла 55 метров. НА место происшествия прибыли пожарные службы, однако, тушение огня не принесло никаких утешительных результатов. Как утверждают представители спецслужб, которые работали, пытаясь ликвидировать полыхавшее пламя, церковь сгорела дотла. Всего было задействовано около 100 пожарных.

Фотографии и видеозаписи горевшей конструкции распространились по социальным сетям. Несмотря на ужас происходящего некоторые пользователи отметили красоту процесса. А кто-то даже поделился ассоциацией, которая возникла в ходе наблюдения за катастрофой. Один из комментаторов указал, что эпизод напомнил око Саурона из фильма "Властелина колец". Многие отметили, что кадры действительно носят апокалиптичный характер. Сообщается, что, по предварительной информации, в результате инцидента обошлось без жертв, никто не пострадал.