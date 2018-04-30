Стрела автокрана повредила здание детского сада в Нижнем Новгороде

Обошлось без жертв. Подробности происшествия рассказала пресс-службы регионального ГУ МЧС и городской мэрии.

Утром 24 октября в Нижнем Новгороде строители работали на улице Анатолия Григорьева. Внезапно под автокраном просела почва. Машина наклонилась, а вместе с ней - и подъемная стрела. Она пристройку пристройку к зданию детского сада №361. По словам источников, основная часть строения осталась цела.

Во время инцидента внутри дошкольного учреждения находились 115 детей и 20 сотрудников. Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали людей из помещений. В настоящее время с происшествием разбираются сотрудники МЧС, правительства Канавинского района и экстренных служб Нижнего Новгорода.

Накануне в Самаре рухнул башенный кран, придавив три автомобиля. Медикам не удалось спасти жизнь крановщика, сломавшего ноги.