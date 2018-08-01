Кошка и собака подожгли квартиру хозяйки из Хакассии

Подвижные игры животных привели к пожару. Об этом рассказала пресс-служба регионального Управления МЧС.

Вечером 23 октября возгорание произошло в городе Черногорск Республики Хакассия. Очевидцы сообщили о сильном задымлении квартиры на 3-этаже жилого дома. Пожарные эвакуировали 6 соседей и погасили пламя на площади в 5 квадратных метров. Ликвидировав опасность, они выяснили причину происшествия.

Как оказалось, помещение подожгла настольная лампа, которую хозяйка забыла выключить перед уходом. Оставшись без присмотра, кошка и собака опрокинули электроприбор. Нагревательный элемент легко воспламенил мебель. К счастью, местные жители и домашние питомцы остались целы и невредимы.

А в апреле четвероногие друзья спасли от пожара деревню в Архангельской области. Цепные псы подняли лай и разбудили женщину, заметившую дым и вызвавшую пожарных.