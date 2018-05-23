В пределах Московского зоопарка нашли таинственные кости

Правоохранители подозревают, что фрагменты остались от человека. Об этом рассказала представитель столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

23 октября рабочие вели раскопки при замене участка теплотрассы на улице Большая Грузинская. В пределах Московского зоопарка они наткнулись на неопознанные кости. Сотрудники коммунальной службы тут же сообщили о находке в полицию.

14 таинственных фрагментов отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Анализ определит, чьи именно останки нашли посреди улицы. Тем временем следователи пытаются проверить обстоятельства другими методами.

Напомним, в 2016 году на территории Московского зоопарка произошел похожий случай. В апреле рабочие вели реконструкцию зданий и обнаружили части человеческого скелета. Кости покоились в почве на глубине около двух метров.