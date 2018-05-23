В пределах Московского зоопарка нашли таинственные кости

Сегодня, 12:52 \\ Происшествия

Правоохранители подозревают, что фрагменты остались от человека. Об этом рассказала представитель столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

 23 октября рабочие вели раскопки при замене участка теплотрассы на улице Большая Грузинская. В пределах Московского зоопарка они наткнулись на неопознанные кости. Сотрудники коммунальной службы тут же сообщили о находке в полицию.

14 таинственных фрагментов отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Анализ определит, чьи именно останки нашли посреди улицы. Тем временем следователи пытаются проверить обстоятельства другими методами.

Напомним, в 2016 году на территории Московского зоопарка произошел похожий случай. В апреле рабочие вели реконструкцию зданий и обнаружили части человеческого скелета. Кости покоились в почве на глубине около двух метров.

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Автор - Александр Лубяной
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