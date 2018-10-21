В Москве прямо на ходу разорвался поезд «Ласточка»

Авария случилась на подъезде к станции МЦК «Лужники». Внутри поезда на момент происшествия находились пассажиры.

Как сообщили СМИ, в Москве случилась авария с поездом «Ласточка». Скоростной состав разорвался прямо на ходу. Поезд экстренно остановили, никто не пострадал. Вскоре было установлено, что «Ласточку» разорвало из-за неисправной сцепки для вагонов. По данным, сцепка попросту не выдержала нагрузки.

Авария случилась несколько дней назад, еще 17 октября. Однако, информация о происшествии появилась в Сети и СМИ лишь сегодня. Популярные Telegram-каналы уже опубликовали снимки с места аварии.

На фото видно, что у поезда разорвалась резиновая гармошка. Из-за этого была повреждена проводка. Теперь специалистам предстоит устранить все поломки и выявить дефекты. Будут ли вагоны снова использоваться после ремонта – пока что не сообщается. Также неизвестно, по каким причинам поезд разорвался прямо на ходу и есть ли в этом вина специалистов.