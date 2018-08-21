Морской лев перекрыл движение в Сан-Диего

В штате Калифорния США произошел необычный случай. Морской лев выбрался прямо на проезжую часть и вызвал осложнение на дороге, абсолютно перекрыв собой движение автомобилей.

Местные жители были вынуждены вызвать представителей правоохранительных органов, поскольку животное отказывалось покидать проезжую часть и крайне мешало автомобилям. Более того, морской лев создавал опасность не только не водителям и пешеходам, провоцируя дорожно-транспортные происшествия, он ставил под угрозу свои жизнь и здоровье.

Сотрудники местного отделения полиции в Сан-Диего прибыли место событий довольно оперативно. Операцию по отлову морского льва они проводили совместно с зоологами. После нескольких попыток специалистам все же удалось поймать животное и посадить его в клетку. В настоящее время сообщается, что морской обитатель передан ветеринарам, которые проведут исследования, чтобы убедиться в удовлетворительном состоянии морского льва. После осмотра животное будет отправлено к побережью Тихого океана. Зоологи отметили, что такое поведение совершенно нетипично для морских львов.

Напомним, ранее стало известно о похожем случае, который произошел на Чукотке. На берег в черте города вылез морж. Власти попросили не пугать животное, но и не приближаться к нему близко, поскольку он может оказаться опасным. Специалисты выясняют причины выхода моржа на берег.