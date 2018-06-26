В Самаре рухнувший башенный кран смял три машины

В результате падения строитель получил травмы и вскоре погиб. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях.

24 октября на улице Карла Маркса в Самаре по неизвестной причине упал башенный кран, установленный на строительной площадке 16-этажного дома у здания №268. Рухнувшая металлическая конструкция попала на две машины, оставленные поблизости. Основной удар пришелся на "КамАЗ". Грузовик сильно накренился под весом крана и смял легковую Audi. Ещё один автомобиль, стоящий поодаль, отделался куда легче.

По данным регионального СУ СК, крановщик сломал обе ноги. К нему отправили "скорую помощь". Как позднее стало известно, пострадавший погиб в при транспортировке. Свидетели рассказали о неком щелчке перед падением. Правоохранители намерены выяснить причину падения крана, которое повлекло гибель человека.