В Самаре рухнувший башенный кран смял три машины

Сегодня, 11:26 \\ Происшествия

В результате падения строитель получил травмы и вскоре погиб. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях.

 24 октября на улице Карла Маркса в Самаре по неизвестной причине упал башенный кран, установленный на строительной площадке 16-этажного дома у здания №268. Рухнувшая металлическая конструкция попала на две машины, оставленные поблизости. Основной удар пришелся на "КамАЗ". Грузовик сильно накренился под весом крана и смял легковую Audi. Ещё один автомобиль, стоящий поодаль, отделался куда легче.

По данным регионального СУ СК, крановщик сломал обе ноги. К нему отправили "скорую помощь". Как позднее стало известно, пострадавший погиб в при транспортировке. Свидетели рассказали о неком щелчке перед падением. Правоохранители намерены выяснить причину падения крана, которое повлекло гибель человека.

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Автор - Александр Лубяной
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