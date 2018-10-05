У московского студента в кармане брюк взорвался iPhone: юноша получил ожоги

22 октября 18-летний москвич попал в НИИ имени Склифосовского. Студент находился в Зеленограде, туда он приезжал к своей бабушке и для похода в военкомат.

У московского студента взорвался iPhone. Юноша был в Зеленограде, там он шел по городу и двигался в сторону одной из остановок. Внезапно в кармане его брюк «хлопнул» смартфон. Рядом со студентом находился местный житель, который стал очевидцем взрыва и помог юноше добраться домой к своей бабушке. Мужчина отвез молодого человека к родственнице, уже там к студенту приехали врачи скорой помощи. Позже его доставили в больницу.

От взрыва iPhone юноша получил ожоги. На груди и в области промежности у студента образовались раны. Степень тяжести ожогов и состояние пострадавшего пока что не уточнятся. Мать студента рассказала, что iPhone был относительно новым, юноша купил себе этот смартфон 5 месяцев назад. По словам очевидцев, от взрыва гаджета у молодого человека расплавилась одежда.

СМИ пишут, что студент приехал в Зеленоград для похода в военкомат. Юноша должен был быть призван в армию этой осенью, однако его не призвали. По всей видимости, служба в армии будет отложена и сейчас. Из-за ожогов и травм, которые московский студент получил от взрыва iPhone, он едва ли сможет быстро оправиться.