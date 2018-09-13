Муж попытался перевезти умершую жену из России в Украину, замаскировав ее под живую

Об инциденте сообщили в Восточном региональном управлении погранслужбы Украины в Facebook. Россияне и украинцы попытались перевезти через границу свою родственницу, выдавая ее за живую пассажирку.

Произошедшее было зафиксировано накануне на пропускном пункте «Гоптовка» в Харьковской области. Сообщается, что к пропускному подъехал легковой автомобиль марки Ford. Отмечалось, что за рулем сидел гражданин России, а на переднем сидении рядом с водителем украинец. По предварительным сведениям, парень являлся его сыном. Пограничники, заглянув в машину, заметили, что на заднем сидении находится спящая, как заявили мужчины, женщина. Однако после осмотра выяснилось, что она оказалось мертвой. При этом она была тепло одета, на ней даже были перчатки, пристегнута ремнем безопасности и выглядела, как живой человек. Оказалось, что родственники замаскировали ее намеренно.

Россиянин объяснил, что покойная его жена, которую он везет в Украину, чтобы похоронить ее в Запорожской области. Он даже предъявил сотрудникам пограничной службы документ, которое подтверждало факт смерти женщины свидетельство, выданное Россией 22 октября. Однако представители охраны порядка сообщили об инциденте в полицию. На основании инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Уголовного кодекса РФ. Почему работники российской пограничной службы не заметили покойную в автомобиле, неизвестно.