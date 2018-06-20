Три человека скончались при столкновении иномарок в Петербурге

Сегодня, 09:02 \\ Происшествия

Авиакатастрофа в Красносельском районе унесла жизнь участников дорожного движения в ночь на 24 октября. Подробности рассказала пресс-служба городского Управления ГИБДД.

 По предварительной информации, около 3:30 Hyundai Solaris внезапно оказался на полосе встречного движения Таллинского шоссе. У домом №85 и №69 А потерявший управление автомобиль протаранил Toyota. Сильное лобовое столкновение привело к жертвам.

Три человека, двое мужчин и женщина, ехавшие в салоне Hyundai, скончались при ударе. Всем около 30 лет. Водителя Toyota увезли в больницу на "скорой помощи". Обладатель японской машины госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители Сантк-Петербурга проверяют обстоятельства ДТП с иномарками, которые привели к разрушительным последствиям.

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Автор - Александр Лубяной
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