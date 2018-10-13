Люфтваффе в Штатах: в Калифорнии потерпел крушение самолет Третьего Рейха

Легкий самолет Т-6 Texan с гитлеровскими крестами на крыльях совершил неудачную посадку на трассу возле Лос-Анджелеса.

В Калифорнии произошла необычная авиакатастрофа, участником которой стал американский Т-6 с раскраской авиации Третьего Рейха. Авария произошла на 101-м участке калифорнийской дороги в США. Пилот почувствовал неисправности двигателя еще в воздухе, по характерным хлопкам. Для аварийной посадки ему пришлось снижаться на автомобильную трассу. Когда Т-6 благополучно коснулся земли, летчик увидел встречный автомобиль. Чтобы избежать жертв он повернул и столкнулся с отбойником, разделяющим шоссе. От удара рванул топливный бак, и фюзеляж машины загорелся. Пожарная служба быстро среагировала на вызов и ликвидировала возгорание. В результате крушения никто не пострадал.

Самолет Т-6 Texan с немецкими крестами на крыльях был приписан к «Эскадрону Кондор», организации, занимающейся восстановлением крылатой техники периода Второй мировой войны. Почему на американском самолете оказались опознавательные знаки Третьего Рейха пока неизвестно. Возможно, он был захвачен гитлеровцами и использовался, как трофейный.