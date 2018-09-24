В массовом ДТП на МКАД погибли два человека

Сегодня, 08:50 \\ Происшествия

Авария случилась возле 26-го километра Московской кольцевой автодороги, в районе Липецкой улицы. Из-за ДТП на внутренней стороне дороги перекрыты три полосы.

 В Москве случилась серьезная авария. На МКАД столкнулись три машины, из-за этого погибли два человека. Рядом с местом происшествия также опрокинулся грузовик МАЗ, он перевозил контейнеры. О количестве пострадавших в массовом ДТП пока что не сообщается. Известно лишь о двух погибших.

Источник и правоохранительных органов сообщил, что ДТП случилось примерно в 5:30 утра. По данным инсайдера, в аварии столкнулись три машины, две из которых являются грузовыми. В СМИ же пишут, что все авто были легковыми, а грузовик перевернулся рядом. Также разнятся данные и о числе погибших.

СМИ пишут, что в массовом ДТП погибли два человека, а источник говорит лишь об одном погибшем. Точные данные будут известны позже, после того как правоохранительные органы дадут официальные комментарии и полностью прояснят ситуацию.

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Автор - Анна Пушкина
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