Посольство сообщило число россиян и украинцев, раненных в метро Рима

Сегодня, 08:45 \\ Происшествия

После инцидента в больницу попали 15 граждан России. Состояние большинства пациентов - удовлетворительное.

 Представители российского посольства в Италии сообщили, что всего из метро Рима госпитализировали 19 раненных иностранцев. 4 из них оказались украинцами. Дипломатическая служба России отмечает, что предложила свою помощь и гражданам Украины.

По данным ТАСС, двое россиян, Дмитрий Тюрин и Владимир Блохин, потребовал хирургического вмешательства из-за травмы ног. Им провели операцию в больнице "Умберто I". В этом же медицинском учреждении находятся Анастасия Тихонова, которой наложили гипсовую повязку. По прогнозам медиков, все три пациента сохранят свои конечности. Однако им предстоит задержаться в больнице не менее, чем на двое суток. А то и на неделю.

Напомним, 23 октября в Риме на станции метро "Репубблика" произошла авария эскалатора. Лента подъемника сильно ускорилась, что привела к травмам среди пассажиров. В момент катастрофы в итальянской подземке находились футбольные болельщики из России и Украины, которые направлялись на футбольный матч Лиги чемпионов ЦСКА-"Рома". Подробности происшествия выясняет местная прокуратура.

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Автор - Александр Лубяной
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