У «Керченского стрелка» при себе была флешка с инструкциями по созданию бомбы

Помимо оружия, бомб и ножа, Влад Росляков, напавший на колледж в Керчи, брал с собой еще и карту флеш-памяти. На ней специалисты обнаружили пугающие файлы и документы.

Как пишут СМИ, у «Керченского стрелка» при себе была флешка. Ее он взял с собой и принес в колледж в день трагедии. Эксперты уже ознакомились с содержимым флешки. Оказалось, что Влад Росляков основательно готовился к атаке на студентов и преподавателей.

На флешке «Керченского стрелка» были текстовые документы с инструкциями по созданию бомб. По данным СМИ, у Влада Рослякова было около сотни «рецептов» по изготовлению взрывчатки. Помимо этого, на флешке «Керченского стрелка» были обнаружены фотографии здания колледжа. По всей видимости, Влад Росляков планировал свою атаку, а изображения колледжа помогли ему сложить свой маршрут по коридорам. Также на флешке Влада Рослякова были скриншоты из компьютерной игры DOOM, в данной игре геймеру предлагается бегать по локациям и стрелять по разным монстрам.

После трагедии в керченском колледже, которая случилась 17 октября, уже возобновились занятия. 23 октября студенты учебного заведения впервые пришли в стены здания, где была взорвана бомба и расстреляны ученики с преподавателями. В Минобразования Крыма скорректировали учебные планы, чтобы процесс обучения начался плавно и без лишних нагрузок для студентов, которые пережили трагедию.