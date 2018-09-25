В Германии рухнуло колесо обозрения, пострадало восемь детей

В Тиршенройте, в Германии семейные прогулки едва не кончились трагедией из-за рухнувших кабинок колеса обозрения.

В небольшом немецком городке произошел серьезный несчастный случай.

Во время катания на детском, что казалось бы, должно быть и безопасном детском аттракционе. Но внезапно от колеса оторвалось четыре кабины, которые с грохотом свалились вниз с высоты 4 метра.

Как стало известно, в происшествии пострадали восемь детей, чей возраст колеблется в промежутке 1-8 лет. Все пострадавшие направлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как стало известно, место происшествия оцеплено, полицейские начали расследование происшествия.

Напоминаем, что в Швеции концерт симфонического концерта окончился дракой. Причиной конфликта стала упаковка, издающая много шума.