В Германии рухнуло колесо обозрения, пострадало восемь детей

Сегодня, 21:02 \\ Происшествия

В Тиршенройте, в Германии семейные прогулки едва не кончились трагедией из-за рухнувших кабинок колеса обозрения. 

 В небольшом немецком городке произошел серьезный несчастный случай. 

Во время катания на детском, что казалось бы, должно быть и безопасном детском аттракционе. Но внезапно от колеса оторвалось четыре кабины, которые с грохотом свалились вниз с высоты 4 метра. 

Как стало известно, в происшествии пострадали восемь детей, чей возраст колеблется в промежутке 1-8 лет. Все пострадавшие направлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. 

Как стало известно, место происшествия оцеплено, полицейские начали расследование происшествия. 

Напоминаем, что в Швеции концерт симфонического концерта окончился дракой. Причиной конфликта стала упаковка, издающая много шума. 

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Автор - Тереза Кёльн
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