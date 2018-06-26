Скончался известный поэт Владимир Дагуров

Сегодня, 18:53 \\ Происшествия

Поэт был автором хитов для большого количества звезд российской эстрады. 

 Скончался известный поэт Владимир Дагуров. На момент смерти поэту было 78 лет. 

Точная причина смерти не называется, но стало известно, что прощание с поэтом пройдет на Троекуровом кладбище 24 октября. А похороны пройдут на Перепечинском кладбище. 

В Центральном доме литературы передают, что Дагуров был светлым и замечательным человеком, который многое вложил в ЦДЛ. Его коллеги почтили его память и передали соболезнования его близким. 

Поэт опубликовал около 20 сборников собственных сочинений. Многие его произведения стали известны благодаря тому, что их исполнили большое количество звезд эстрады, из которых были Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский и Валерий Леонтьев. 

Также напоминаем, что сегодня трагически скончался рэпер из Канады Джон Мак-Мюррей. Он состоятельно исполнял опасный трюк для своего клипа, что и привело к гибели.

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Автор - Тереза Кёльн
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