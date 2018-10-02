В эфире "Россия 1" взяли интервью у погибшей в керченской бойне студентки

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Выпуск вышел на телевидении 17 октября в рамках программы "60 минут". По ходу него специалисты обсудили, как происходило массовое убийство в керченском колледже, и что к нему привело.

 Ведущие передачи Евгений Попов и Ольга Скабеева рассказали своим зрителям, что сумели найти контакты девушки, которая является студенткой керченского политехнического университета. Более того, по их словам, она является очевидицей событий и согласна рассказать в эфире канала "Россия 1", как все происходило.

 Используя технологию связи, команда передачи настроила связь с девушкой. Тогда Ольга Скабеева представила ее как Алину Керову и начала спрашивать у нее, в какое время все началось, и какой разворот имели события. Она же давала достаточно ясные ответы, уточняя по времени, в какой промежуток происходили те или иные действия.

Выпуск посмотрели многие зрители, в том числе и некоторые студенты политеха. Тут-то и выяснилось, что студентка, за которую себя выдавала собеседница по связи, является погибшей в керченской бойне. Одно из изданий решило прояснять этот вопрос, позвонив напрямую на номер Скабеевой с вопросом, как они с Поповым взяли интервью у погибшей. Та взяла трубку и спокойным голосом сказала, что может предоставить контакты девушки, а также предложила связаться с командой передачи "60 минут".

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Автор - Мартина Корф
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