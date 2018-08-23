Нетрезвый москвич натравил бойцовского пса на коммунальщика и удерживает его в квартире
Сегодня стало известно об очередном вооружённом инциденте в столице.
Сообщается, что в Москве местный житель в нетрезвом состоянии вызвал на дом сотрудника коммунальных служб для починки некоторой неполадки. Когда мужчина попал в квартиру и за ним захлопнулась дверь, москвич натравил на своего гостя бойцовского пса.
Согласно заявлению источника правоохранительных органов, на данный момент нетрезвый злоумышленник до сих пор удерживает коммунальщика в своём жилище насильно и не предоставляет возможности выйти на улицу.
Ранее сообщалось, что в центре столицы в супермаркете произошла потасовка между охранником и обычным посетителем, который в итоге получил выстрел в лицо из пневматического пистолета.