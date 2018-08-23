Нетрезвый москвич натравил бойцовского пса на коммунальщика и удерживает его в квартире

Сегодня, 16:48 \\ Происшествия

Сегодня стало известно об очередном вооружённом инциденте в столице.

Сообщается, что в Москве местный житель в нетрезвом состоянии вызвал на дом сотрудника коммунальных служб для починки некоторой неполадки. Когда мужчина попал в квартиру и за ним захлопнулась дверь, москвич натравил на своего гостя бойцовского пса.

Согласно заявлению источника правоохранительных органов, на данный момент нетрезвый злоумышленник до сих пор удерживает коммунальщика в своём жилище насильно и не предоставляет возможности выйти на улицу.

Ранее сообщалось, что в центре столицы в супермаркете произошла потасовка между охранником и обычным посетителем, который в итоге получил выстрел в лицо из пневматического пистолета.

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Автор - Татьяна Сазонова
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