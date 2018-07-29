Депутат Иркутска арестован по подозрению в убийстве

Депутат Александр Панько обвиняется в убийстве двух человек.

Депутат Иркутска был задержан 18 октября по подозрению в причастности к убийству двух человек. По началу в ведомстве отказывались как-либо комментировать данную ситуацию. Но после обнаружения неоспоримых доказательств, данное происшествие перестали скрывать.

Как стало известно, Панько был арестован в рамках расследования уголовного дела, события которого разворачивались более 20 лет назад. В 1997 году было объявлено о бесследном исчезновении двух криминальных авторитетов. Следствие предполагает, что они были убиты в том же году.

Тем самым, согласно ходатайству, 22 октября депутат был задержан и доставлен в суд для дальнейшего разбирательства.

По неофициальным источникам, данное дело касается убийства крупного авторитета из Читы, которого негласно прозвали Джеки Чан. Данное преступление удалось раскрыть благодаря киллеру местной группировки, которого удалось обнаружить через 12 лет после объявления в розыск. Как стало известно, пойманный принял решение содействовать следствию.