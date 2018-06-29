В Уфе спасли мальчика, который застрял в стиральной машине

Сегодня, 15:45 \\ Происшествия

Инцидент произошел в одном из домов, расположенных на улице Геологов в Уфе. Сообщалось, что 5-летний ребенок забрался в стиральную машину, а обратно вылезти не смог. Пришлось вызывать службу спасения.

 Мать мальчика сначала попыталась сама оказать помощь малышу и вызволить его, однако, все усилия оказались безрезультатны. Прибывшие оперативно спасатели очень быстро освободили ребенка, который стал пленником стиральной машины. Специалистам понадобилось всего лишь 5 минут для проведения спасательной операции.

 После чудесного вызволения мальчика врачи произвели осмотр. Каких-либо травм и повреждений избежать удалось. Сам пленник сказал, что никаких неприятных ощущений не испытывает. По словам матери малыша, ребенок полез в машину из детского любопытства. Он всего лишь хотел изучить устройство изнутри.

Напомним, ранее сообщалось о похожем инциденте в Уфе. Двухлетняя девочка застряла в автомате для выдачи бахил. Сообщалось, что родители малышки отвлеклись, а когда вновь обратили на нее внимание, девочка уже оказалась у автомата, однако, не смогла вытащить оттуда палец. Спасатели прибыли оперативно и освободили ребенка, но направили к травматологу, чтобы проверить, есть ли какие-то повреждения.

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Автор - Евгения Чернобаб
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