Вор-альпинист в Петербурге ограбил квартиру на 13 этаже на полтора миллиона

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в совершении крупной квартирной кражи. Отмечается, что вор залез в жилище, расположенное на 13 этаже, через окно.

По предварительным данным следствия, 27-летний парень ограбил квартиру в доме, расположенном на улице Кораблестроительной в Петербурге. Уникальность случая заключается в том, что забраться в окно соответствующего жилища крайне затруднительно. Но для вора-альпиниста высота, на которой находится квартира, не стала препятствием. Он использовал принадлежащее ему альпинистское снаряжение, с помощью которого и проник внутрь. Примечательно, что грабитель вынес из жилого помещения огромную сумму, которая составила полтора миллиона рублей. Сообщается, что кража произошла 14 октября.

Снаряжение, которое помогло злоумышленнику совершить ограбление, в настоящий момент у него конфисковано. Отмечается, что мужчина выполнял обязанности промышленного альпиниста.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст.158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Злоумышленник будет находиться под арестом все время следствия. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.