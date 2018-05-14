Петербуржцы устроили драку с поножовщиной в Антарктиде

Драка произошла в Антарктиде на станции "Белинсгаузен" между двумя сотрудниками. Сообщается, что конфликт, произошедший в столовой, закончился ножевыми ранениями.

Инцидент произошел, по информации, полученной от правоохранительных органов, еще 9 октября. В аэропорту Северной столицы стражи порядка 20 октября задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство сотрудника антарктической станции. Известно, что он работает на «Белинсгаузене», который расположен на острове Кинг-Джордж.

Ссора произошла в помещении столовой между сварщиком и инженером. Причины конфликта официально неизвестны. Однако отмечается, что в ходе выяснения отношений Инженер схватил нож и нанес им удар своему оппоненту. Последнему понадобилась медицинская помощь, его пришлось госпитализировать в больницу Чили. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Специалисты поставили пациенту диагноз колото-резанное ранение грудной клетки. Известно, что нападавшему 54 года, а сварщику – 52 года.

Оба участника конфликта являются сотрудниками петербургского Арктического и Антарктического НИИ. Эта организация проводит различные экспедиции, которые являются основным направлением в исследовании и изучении Арктики и Антарктики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальные представители станции подтвердили инцидент с поножовщиной, однако, воздержались от каких-либо комментариев.