В Москве у посетителя кафе "То да Сё" украли куртку и 200 тысяч рублей

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Накануне в центре столицы произошёл дорогостоящий инцидент.

Сообщается, что в московском ресторане "То да Сё" произошла потасовка между посетителями. Они решили выйти на улицу, чтобы решить конфликтную ситуацию. Один из оппонентов снял свою куртку и положил на парапет, после чего вступил в драку. Однако после того, как рукоприкладство завершилось, молодой человек обнаружил, что куртки на месте не оказалось.

Чуть позже правоохранительные органы в Москве заявили, что, по словам потерпевшего, в кармане находилась денежная сумма размером в 200 тысяч рублей, а также наушники от производителя Samsung стоимостью в 1500 рублей. На данный момент продолжается поиск злоумышленника, против которого было возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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Автор - Татьяна Сазонова
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