Двух сбежавших заключённых вернули в колонию-поселение в Ангарске

Стало известно о задержании злоумышленников на территории Иркутска.

Сообщается, что накануне сотрудники правоохранительных органов вернули в колонию-поселение в Ангарске двух сбежавших заключённых. Отмечается, что мужчины находились на съёмной квартире и не успели оказать сопротивление полицейским.

Против преступников было возбуждено ещё одно уголовное производство по факту побега из места лишения свободы. Согласно данной статье, к предыдущему сроку преступников может добавиться ещё до 5 лет заключения или принудительных работ.

Ранее 24-летних Ивана Проворова и Родиона Урвачева неоднократно судили за неправомерные действия, в том числе угоны транспортных средств, ограбления и кражи. Они оба отбывали пятилетний срок в колонии ИК-15 - первый с апреля, второй с февраля 2016 года.