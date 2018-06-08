Двух сбежавших заключённых вернули в колонию-поселение в Ангарске

Сегодня, 10:41 \\ Происшествия

Стало известно о задержании злоумышленников на территории Иркутска.

Сообщается, что накануне сотрудники правоохранительных органов вернули в колонию-поселение в Ангарске двух сбежавших заключённых. Отмечается, что мужчины находились на съёмной квартире и не успели оказать сопротивление полицейским.

Против преступников было возбуждено ещё одно уголовное производство по факту побега из места лишения свободы. Согласно данной статье, к предыдущему сроку преступников может добавиться ещё до 5 лет заключения или принудительных работ.

Ранее 24-летних Ивана Проворова и Родиона Урвачева неоднократно судили за неправомерные действия, в том числе угоны транспортных средств, ограбления и кражи. Они оба отбывали пятилетний срок в колонии ИК-15 - первый с апреля, второй с февраля 2016 года.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

 По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова продолжает оставаться в городском морге. Родители «Керченского стрелка» его труп до сих пор не забрали.

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

Собиралась отмечать 65-летие: жительница Керчи рассказала о погибшей в колледже сестре

 Нина Мамонтова, сестра погибшей Людмилы Устенко, решила рассказать о трагедии. Умершая...

Чернохвостые олени убивают самый тяжелый в мире организм

 Животные объедают Пандо и не дают ему развиваться. Об этом пишет издание PLoS ONE.

Готовился с 2017 года: «Керченский стрелок» тренировался перед атакой и сжег религиозную литературу, телефон и ноутбук

 СМИ выяснили, что Влад Росляков готовился к атаке на колледж с января 2017 года. У...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ