В керченском политехническом колледже после трагедии возобновили занятия

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Студенты пришли на учебу 23 октября. Дату было решено больше не переносить.

 Неделю назад в Керчи случилась ужасная трагедия. 17 октября от взрывов и стрельбы в политехническом колледже погибли два десятка человек и еще около полусотни получили различные ранения. Тогда занятия в нем были приостановлены. Специалисты понимали, что, помимо медицинской помощи пострадавшим, помощь психологов требовалась остальным учащимся и педагогам - возможным жертвам керченского стрелка.

 По этой причине они оказывали им психологическую помощь вплоть до 22 октября, а на следующий день в колледже уже возобновили занятия. Начались они в половину девятого утра. Всех студентов направили на классные часы, а после начались сами занятия.

Ранее уже сообщалось, что в первое время после возобновления обучения оно будет проходить в сокращенной форме, чтобы постепенно вводить учащихся в образовательный процесс. Пока что до окончания капитального ремонта учиться они будут в другом корпусе, не пострадавшем по ходу ЧП.

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Автор - Мартина Корф
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