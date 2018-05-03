В киевском метрополитене пассажиры пострадали из-за неизвестного вещества

Сегодня, 21:04 \\ Происшествия

Около 10 человек обратились за медицинской помощью. 

 В метрополитене Киева несколько пассажиров почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Как стало известно, сразу несколько пассажиров стали испытывать ощущения першения в горле и носу, им стало очень трудно дышать, появилось головокружение. 

Как стало известно, данный инцидент произошел в следствие распыления неизвестного вещества. 

Из-за этого многих пассажиров охватило чувство паники. Некоторые пытались выбраться, пытаясь пробежать наверх по эскалатору, движение которого направлено вниз. Другие же пассажиры начали экстренно перелезать на противоположный эскалатор. 

В последствие данного происшествия около 10 человек обратились за медицинской помощью. 

Как позже удалось выяснить, неизвестная группа подростков распылила газовый баллончик внутри здания метро. Теперь виновники происшествия разыскиваются полицией.  

Напоминаем, что в Риме прошли аномальные ливни, которые стали причиной затопления сразу нескольких главных улиц. Помимо этого, стихия затопила и станции метро. Как стало известно, из-за потопа уровень воды поднялся на полтора метра.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

 По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова продолжает оставаться в городском морге. Родители «Керченского стрелка» его труп до сих пор не забрали.

Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили...

Собиралась отмечать 65-летие: жительница Керчи рассказала о погибшей в колледже сестре

 Нина Мамонтова, сестра погибшей Людмилы Устенко, решила рассказать о трагедии. Умершая...

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

Готовился с 2017 года: «Керченский стрелок» тренировался перед атакой и сжег религиозную литературу, телефон и ноутбук

 СМИ выяснили, что Влад Росляков готовился к атаке на колледж с января 2017 года. У...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ