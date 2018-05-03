В киевском метрополитене пассажиры пострадали из-за неизвестного вещества

Около 10 человек обратились за медицинской помощью.

В метрополитене Киева несколько пассажиров почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Как стало известно, сразу несколько пассажиров стали испытывать ощущения першения в горле и носу, им стало очень трудно дышать, появилось головокружение.

Как стало известно, данный инцидент произошел в следствие распыления неизвестного вещества.

Из-за этого многих пассажиров охватило чувство паники. Некоторые пытались выбраться, пытаясь пробежать наверх по эскалатору, движение которого направлено вниз. Другие же пассажиры начали экстренно перелезать на противоположный эскалатор.

В последствие данного происшествия около 10 человек обратились за медицинской помощью.

Как позже удалось выяснить, неизвестная группа подростков распылила газовый баллончик внутри здания метро. Теперь виновники происшествия разыскиваются полицией.

Напоминаем, что в Риме прошли аномальные ливни, которые стали причиной затопления сразу нескольких главных улиц. Помимо этого, стихия затопила и станции метро. Как стало известно, из-за потопа уровень воды поднялся на полтора метра.