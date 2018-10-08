В Воронежской области пьяный пассажир угрожал взорвать поезд

Сегодня, 20:00 \\ Происшествия

Дебошира пришлось высадить в Воронежской области из-за неадекватного поведения. 

 Как стало известно, из-за происшествия поезд, который следовал из Минска в Минеральные воды отстал от своего расписания более, чем на час. 

Причиной такой задержки стал пенсионер в возрасте 70 лет. Как стало известно, мужчина находился в вагоне в состоянии крайнего алкогольного опьянения.  

Незадолго после отправления от центральной городской станции в Воронеже мужчина начал вести себя очень агрессивно и неадекватно. Апогеем его возмущений стала угроза взорвать поезд. 

Очевидцы не смогли наблюдать данную картину в течение долгого времени и вызвали отряд, чтобы те успокоили дебошира. 

Хулигана пришлось высадить на ближайшей от города станции под названием “Колодезная”, где с ним уже и разбирались сотрудники полиции. 

Что стало причиной такого агрессивного поведения неизвестно. 

Тем временем в Самаре неизвестный до смерти забил пассажира трубой. Предполагается, что подозреваемый находился в поиске места ночевки. Позднее, он обнаружил открытый вагон. Позднее он зашел в купе к погибшему, и когда тот начал шевелиться, мужчина начал наносить ему удары трубой.

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Автор - Тереза Кёльн
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