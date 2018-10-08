В Воронежской области пьяный пассажир угрожал взорвать поезд

Дебошира пришлось высадить в Воронежской области из-за неадекватного поведения.

Как стало известно, из-за происшествия поезд, который следовал из Минска в Минеральные воды отстал от своего расписания более, чем на час.

Причиной такой задержки стал пенсионер в возрасте 70 лет. Как стало известно, мужчина находился в вагоне в состоянии крайнего алкогольного опьянения.

Незадолго после отправления от центральной городской станции в Воронеже мужчина начал вести себя очень агрессивно и неадекватно. Апогеем его возмущений стала угроза взорвать поезд.

Очевидцы не смогли наблюдать данную картину в течение долгого времени и вызвали отряд, чтобы те успокоили дебошира.

Хулигана пришлось высадить на ближайшей от города станции под названием “Колодезная”, где с ним уже и разбирались сотрудники полиции.

Что стало причиной такого агрессивного поведения неизвестно.

Тем временем в Самаре неизвестный до смерти забил пассажира трубой. Предполагается, что подозреваемый находился в поиске места ночевки. Позднее, он обнаружил открытый вагон. Позднее он зашел в купе к погибшему, и когда тот начал шевелиться, мужчина начал наносить ему удары трубой.