В Москве был задержан и оштрафован Mr. Credo

У популярного российского исполнителя отныне имеются проблемы с законодательством.

Сообщается, что в Москве был задержан Mr.Credo из-за того, что певец слушал слишком громко свою любимую музыку. В один момент соседям это надоело и они решили вызвать представителей правоохранительных органов. Когда прибыли полицейские, они арестовали Mr.Credo и доставили в зал судебных заседаний.

Там певца признали виновным в нарушении общественного порядка и выписали штраф размером в 2 тысячи рублей. Это является максимальным наказанием при несоблюдении тишины для физических лиц на территории столицы.

Напомним, певец, чьё настоящее имя Александр Махонин, прославился благодаря композициям "Чудная долина" и "Мама Азия". В 2015 году выпустил песни с политическим подтекстом о Крыме.