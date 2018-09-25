В Керчи рядом с политехом произошел взрыв газа в офисе

Как стало известно, в результате несчастного случая пострадал один человек. Это женщина, и ее уже отвезли в больницу.

Сотрудники Главного управления МВД России по городу Керчь сообщают о случае, по ходу которого в одном из офисов на его территории зафиксировали взрыв газа. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксировали в здании, которое находится рядом с обсуждаемым в связи с недавней стрельбой политехом, на улице Войкова.

Как сообщили правоохранители, произошел сильный хлопок газовоздушной смеси. В доме происходила замена газового баллона, и из-за неосторожного обращения рабочих он упал на пол. Из-за этого с него сорвало клапан, произошел взрыв, стекла из окон выбило ударной волной, начался пожар.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших не оказалось, однако одну женщину все же госпитализировали. Пожар также уже потушили сотрудники экстренных служб, прибывшие сразу по вызову.